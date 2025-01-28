Зваблива ексдружина лідера Шахтаря зачарувала публіку фото у відвертій сукні

Анна Зубкова зачарувала шанувальників своєю красою. Колишня дружина гравця Шахтаря Олександра Зубкова шокувала публіку неймовірними світлинами.

Анна на своїй сторінці в інстаграм поділилась доволі відвертими фото, чим прикувала погляд чималої кількості фанів. Підписники засипали компліментами екскохану півзахисника "гірників", повідомляє 24 канал.

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Неймовірна Анна Зубкова

Цього разу Анна Зубкова опублікувала світлини у стильній чорній сукні. Естетика та вишуканість якнайкраще описують образ колишньої дружини Олександра Зубкова.

Незвичайні природні параметри додають пікантності чарівному вигляду дівчини. Неймовірні краєвиди та усмішка дівчини додають загадковості вишуканим світлинам екскоханої гравця Шахтаря.

Анна Зубкова опублікувала нові світлини / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Анна та Олександр Зубкови вирішили розлучитись. Дівчина нещодавно у соціальних мережах опублікувала фотографію із заявою до суду щодо розірвання шлюбу.