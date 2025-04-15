Динамівець в оренді відзначився переможним асистом в чемпіонаті Польщі

Колишній гравець Динамо Антон Царенко відзначився результативною дією за Лехію. Він віддав асист.

У понеділок, 14 квітня, в межах 28-го туру чемпіонату Польщі зустрілися Лехія та Сталь. Клуб українців здобув перемогу з рахунком 3:2.

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Асист Царенка, що приніс перемогу

Антон розпочав матч з лави запасних і вийшов на поле на 67-й хвилині, пише 24 канал.

Після його виходу Лехія зуміла спершу скоротити відрив, а у компенсований час забити двічі й вирвати перемогу: на 90+1 хвилині Бобчек зрівняв рахунок, а на 90+3 – Царенко віддав асист на переможний гол Нойгебауера.

Асист Царенка: дивіться відео

Довідка. У сезоні-2024/2025 Антон Царенко зіграв 24 матчі за Лехію, у яких забив один гол та віддав один асист.

Відзначимо, що українець допоміг команді відійти від зони вильоту.