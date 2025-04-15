Динамівець в оренді відзначився переможним асистом в чемпіонаті Польщі
- Антон Царенко відзначився асистом в матчі Лехії проти Сталь, що закінчився перемогою 3:2.
- Царенко вийшов на поле на 67-й хвилині, і його асист на 90+3 хвилині приніс переможний гол команді.
- У сезоні-2024/2025 Царенко зіграв 24 матчі за Лехію, забивши один гол і віддавши один асист, що допомогло команді уникнути зони вильоту.
Колишній гравець Динамо Антон Царенко відзначився результативною дією за Лехію. Він віддав асист.
У понеділок, 14 квітня, в межах 28-го туру чемпіонату Польщі зустрілися Лехія та Сталь. Клуб українців здобув перемогу з рахунком 3:2.
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Асист Царенка, що приніс перемогу
Антон розпочав матч з лави запасних і вийшов на поле на 67-й хвилині, пише 24 канал.
Після його виходу Лехія зуміла спершу скоротити відрив, а у компенсований час забити двічі й вирвати перемогу: на 90+1 хвилині Бобчек зрівняв рахунок, а на 90+3 – Царенко віддав асист на переможний гол Нойгебауера.
Асист Царенка: дивіться відео
Довідка. У сезоні-2024/2025 Антон Царенко зіграв 24 матчі за Лехію, у яких забив один гол та віддав один асист.
Відзначимо, що українець допоміг команді відійти від зони вильоту.