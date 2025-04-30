Реал може втратити зіркового гравця через хронічну травму

"Королівський клуб" упродовж сезону відчував великі проблеми із захисною ланкою. Черговою втратою "вершкових" може стати центральний бек Антоніо Рюдігер.

Фінал Кубка Іспанії-2024/25 може стати останнім матчем у кар'єрі харизматичного захисника Реалу Антоніо Рюдігера. Німецький легіонер "вершкових" страждає через хронічну травму коліна, пише 24 Канал з посиланням на El Confidencial.

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Невтішні новини для Рюдігера

Медики діагностували у 32-річного футболіста остеоартроз. Це захворювання суглобів частіше зустрічається у людей віком 40-50 років. Однак у Рюдігера воно проявилося раніше.

Сильний біль дошкуляв німцю упродовж всього сезону. Медична служба "королівського клубу" знала про проблеми досвідченого футболіста. Йому доводилося грати на уколах та пов'язкою на лівому коліні.

29 квітня Рюдігер переніс операцію, через яку більше не зіграє у нинішньому сезоні. У разі підтвердження діагнозу, захисник може достроково повісити бутси на цвях.

У нинішньому сезоні Рюдігер відіграв 49 матчів у всіх турнірах. На рахунку захисника 3 голи та один асист. За "вершкових" німець виступає з липня 2022 року.

Нагадаємо, що у фіналі Кубка Іспанії Рюдігер отримав червону картку. Захисник на емоціях кинув пляшку в арбітра та висловлював своє невдоволення. За свою агресивну поведінку 32-річний захисник отримав дискваліфікацію на 6 матчів.