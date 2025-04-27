Зірка Реала може отримати тривалу дискваліфікацію через дії у фіналі Кубка Короля
- Антоніо Рюдігер може отримати дискваліфікацію від 4 до 12 матчів через інцидент у фіналі Кубка Короля проти Барселони.
- У сезоні 2024/2025 Рюдігер зіграв 49 матчів, забив 3 голи і віддав одну результативну передачу, а Реал займає другу позицію в Ла Лізі.
Захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер був вилучений у матчі проти Барселони. За свої дії він може отримати тривалий бан.
У суботу, 26 квітня, в Іспанії відбувся фінал Кубка Короля 2024-2025. В його межах Барселона здолала Реал з рахунком 3:2.
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Що загрожує Рюдігеру
Коли суддя підійшов показати німцю червону картку, той щось жбурнув у нього. Антоніо зірвався та почав рватися до нього, проте його вже тримали інші гравці. Рюдігера стримувало аж шестеро людей, пише 24 канал з посиланням на Cadena Ser.
Захиснику загрожує тривала дискваліфікація. Рюдігер може пропустити від 4 до 12 матчів за свою надмірну емоційність наприкінці фінального матчу.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Антоніо Рюдігер зіграв 49 матчів, де забив 3 голи та віддав одну результативну передачу.
Відзначимо, що наразі Реал посідає другу позицію в турнірній таблиці Ла Ліги, поступаючись Барселоні.