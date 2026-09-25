Українець Данило Явгусишин здобув сьому поспіль перемогу на турнірі Aki Basho

На престижному турнірі в Токіо український сумоїст Аонішікі Арата, він же Данило Явгусишин, все ще серйозно претендує на перемогу і здобуття Кубка Імператора. У сутичці в п'ятницю він всьоме поспіль був сильнішим за суперника.

Попереду вирішальні два дні, які й визначать, чи зможе Явгусишин піднятися з другого місця у турнірній таблиці на перше. Перемогти важливо для того, щоб наблизитися до омріяного титулу йокодзуни, пише 24 Канал.

Успішна серія Аонішікі

Після трьох поспіль невдач у сутичках з 4-ої по 6-ту Данило Явгусишин віднайшов переможний темп і вже сім боїв поспіль не знає гіркоти поразки. У п'ятницю він довів свою перевагу над озекі Котозакурою, чий дід був 53-ім в історії йокодзуною.

Завдяки цій звитязі Аонішікі утримується серед лідерів змагань Aki Basho. В його активі загалом 10 перемог, в той час як у лідера Оносато – 11.

Що чекає на Явгусишина наприкінці змагань

У суботу Аонішікі зійдеться з озекі Кірішімою, який мав шанс після турніру стати йокодзуною в разі перемоги, але провалився і втратив математичні шанси на Кубок Імператора.

За всіма правила драматургії саме в останній день Aki Basho у Явгусишина буде найскладніший суперник – йокодзуна Оносато. Є ймовірність, що це буде лобова сутичка за перемогу у змаганнях.

Щоб стати йокодзуною, Явгусишину потрібно виграти два Кубки Імператора поспіль.