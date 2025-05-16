Головні інтриги на фініші АПЛ: 8 команд претендують на Лігу чемпіонів, що чекає на українців

Чемпіонат Англії вважається найбільш топовим та інтригуючим турніром у світі. Цього року інтрига в боротьбі за єврокубки житиме до останнього туру.

Чемпіонат Англії 2024-2025 наближається до свого завершення. В АПЛ залишилось провести два тури, які остаточно розв'яжуть головні інтриги сезону.

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Рекордна кількість європутівок

Вже достроково визначився чемпіон та три команди, що вилетять. А ось за більшість єврокубкових путівок розгорнеться серйозна боротьба. Наступного сезону Англія буде представлена рекордною кількістю команд. Їх буде аж дев'ять:

1-5 місця зіграють в Лізі чемпіонів (гарантовано місце у Ліверпуля)

переможець фіналу Ліги Європи теж потрапить в Лігу чемпіонів (Тоттенхем або Манчестер Юнайтед)

6 місце зіграє в Лізі Європи

переможець Кубка Англії зіграє в Лізі Європи (Манчестер Сіті або Крістал Пелас)

якщо Кубок виграє МанСіті, 7 місце зіграє в Лізі Європи, 8 місце – в Лізі конференцій

якщо Кубок виграє Крістал Пелас, 7 місце зіграє в Лізі конференцій

Турнірна таблиця АПЛ за два тури до фінішу:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Ліверпуль 25 8 3 83-37 83 2 Арсенал 18 14 4 66-33 68 3 Ньюкасл 20 6 10 68-45 66 4 Манчестер Сіті 19 8 9 67-43 65 5 Челсі 18 9 9 62-43 63 6 Астон Вілла 18 9 9 56-49 63 7 Ноттінгем Форест 18 8 10 56-44 62 8 Брентфорд 16 7 13 63-53 55 9 Брайтон 14 13 9 59-46 55 10 Борнмут 14 11 11 55-43 53 11 Фулхем 14 9 13 51-50 51

Тобто на вісім путівок в Європу претендують аж 13 команд. Фінал Ліги Європи – окрема тема, а ось про шанси інших клубів вийти в Лігу чемпіонів та інші євротурніри 24 Канал розповість у цьому матеріалі. Нагадаємо, що за рівної кількості очок вище опиниться команда із кращою різницею голів.

АРСЕНАЛ

Календар:

Ньюкасл (д)

Саутгемптон (г)



Арсенал близький до третього поспіль віцечемпіонства / фото Getty Images

"Каноніри" вже майже забезпечили собі місце в Лізі чемпіонів. Попри кадрові проблеми, команда Мікеля Артети збільшила відрив від шостого місця аж до п'яти балів.

Навіть попри важкий матч проти Ньюкасла, в останньому турі лондонці завітають в гості до останньої команди чемпіонату Саутгемптона. Арсенал влаштують два бали у цих іграх, тому їх прохід в ЛЧ виглядає справою майже вирішеною.

НЬЮКАСЛ

Календар:

Арсенал (г)

Евертон (д)



Ньюкасл набрав неймовірну ходу на фініші сезону / фото Getty Images

Ньюкасл також має високі шанси на потрапляння в ЛЧ. "Сороки" випереджають шосту команду на три бали та мають величезну перевагу по різниці голів.

Тож команді Едді Гау достатньо здобути одну перемогу для повернення в Лігу чемпіонів. Евертон виглядає цілком зручною командою для вирішення цієї задачі, адже команда Віталія Миколенка дограє сезон без турнірних завдань.

МАНЧЕСТЕР СІТІ

Календар:

Борнмут (д)

Фулхем (г)



Манчестер Сіті завалив сезон 2024-2025 / фото Getty Images

Команда Пепа Гвардіоли відверто провалила сезон після чотирьох поспіль чемпіонств. Окрім раннього вильоту з ЛЧ, манкуніанці зарано випали із чемпіонської гонки. Ба більше, Сіті цілком може вперше з початку 10-х років не потрапити в головний єврокубок.

На користь підопічні Гвардіоли говорить два бали переваги над шостим місцем, непогана різниця голів та цілком непоганий календар. Проте Борнмут і Фулхем ще чіпляються за путівку в Лігу конференцій, а "вишні" у першому колі взагалі обіграли МанСіті. Право на одну нічию команда має, але не більше.

ЧЕЛСІ

Календар:

Манчестер Юнайтед (д)

Ноттінгем Форест (г)

АСТОН ВІЛЛА

Календар:

Тоттенхем (д)

Манчестер Юнайтед (г)

НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ

Календар:

Вест Гем (г)

Челсі (д)

Челсі мав всі шанси навіть поборотися за чемпіонство, так здавалось на початку сезону. Втім, починаючи з грудня 2024-го, команда різко здала та стала активно втрачати очки.



Челсі близький до невиходу в Лігу чемпіонів / фото Getty Images

Через це підопічні Марески близькі до прольоту повз Лігу чемпіонів. Лондонцям на руку буде розширення квоти Англії до п'яти місць, але календар у "синіх" найважчий – фіналіст ЛЄ Манчестер Юнайтед та прямий конкурент Ноттінгем, ще і в гостях.

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Що може зіграти на користь Челсі? По-перше, МЮ вже давно не думає про АПЛ та готується до битви в Більбао. По-друге, Ноттінгем останнім часом також не вражає, ще і поступається лондонцям в кадровому потенціалі.

По-третє, лобовий конкурент Астон Вілла теж має непростий календар, їй треба грати проти обох фіналістів ЛЄ, які "забили" на АПЛ. Проте команда Унаї Емері в кращій формі. Бірмінгемцям треба набрати бодай на один бал більше за Челсі.



Астон Вілла дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів цього сезону / фото Getty Images

А враховуючи відсутність мотивації у МЮ та Тоттенхема, є велика ймовірність максимуму очок в цих турах. Таким чином, битва між Челсі та Ноттінгемом в останньому турі стане боєм або за ЛЧ, або за ЛЄ.

"Лісники" потужно стартували та довгий час йшли у топ-трійці, але з останніх шести зустрічей підопічні Нуну Ешпіріту Санту виграли лише одну та відкотились на шосте місце. Відстань від Челсі та Вілли всього один бал.



Кріс Вуд – головна ударна сила Ноттінгема / фото Getty Images

У Форест буде також немотивований суперник в особі Вест Гема. Але головна задача для Ноттінгема – перемога над Челсі в останньому турі. А також надія на бодай якусь осічку від Астон Вілли.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ

Є висока ймовірність, що 8 місце також стане єврокубковим. Для цього потрібна перемога Манчестер Сіті в Кубку Англії над Крістал Пелас. Тоді восьма команда пройде в Лігу конференцій.



Єгор Ярмолюк поступово стає гравцем основи Брентфорда / фото Getty Images

В гонці за цією путівкою наразі чотири команди, серед яких дві з українцями у складі. Брентфорд Єгора Ярмолюка виглядає наразі фаворитом у цій боротьбі. Але всього на два бали відстає Борнмут з Іллею Забарним. Брайтон та Фулхем також поруч.

37 ТУР 38 ТУР БРЕНТФОРД (55 очок, +10) Фулхем (д) Вулверхемптон (г) БРАЙТОН (55 очок, +3) Ліверпуль (д) Тоттенхем (г) БОРНМУТ (53 очки, +12) Манчестер Сіті (г) Лестер (д) ФУЛХЕМ (51 очко, +1) Брентфорд (г) Манчестер Сіті (д)

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Справді, саме у Брентфорда календар найбільш зручний. Вулвз вже вирішив свої завдання на сезон, а проти Фулхема треба грати вдома. При цьому ще і нічия має влаштувати підопічних Томаса Франка.



Ілля Забарний вразив своєю грою в Борнмуті / фото Getty Images

При цьому головним конкурентом "бджіл" бачиться саме Борнмут, а не Брайтон. У "чайок" дві битви проти немотивованих грандів, але при цьому мало віриться, що вони зможуть взяти максимум балів.

У свою чергу команда Іллі Забарного має перемагати Лестер в останньому турі. Якщо ж Брентфорд не переграє Фулхем, то "вишні" обійдуть лондонців завдяки кращій різниці голів. А нічия проти МанСіті ще більше підвищить шанси команди Іраоли вперше потрапити у єврокубки.