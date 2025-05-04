Керівництво "гірників", схоже, визначилося з наступником Маріно Пушича. У новому сезоні Шахтар може очолити турецький фахівець Арда Туран, пише 24 Канал з посиланням Sports Digitale.

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Шахтар розпочав переговори з тренером Степаненка

За інформацією джерела, представники донеччан зустрілися з Тураном у Лондоні. Обидві сторони близькі до підписання угоди.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні Арда Туран працює з турецьким Еюпспором. Під керівництвом 38-річного фахівця команда у 2024 році вийшла до Суперліги Туреччини. До речі, взимку до Еюпспора приєднався екскапітан Шахтаря Тарас Степаненко.

У сезоні-2024/25 Еюпспор йде на шостому місці Суперліги. Після 32 турів команда Турана набрала 50 очок.

Довідка. Під час ігрової кар'єри Арда Туран грав за турецькі клуби Галатасарай, Манісаспор та Істанбул Башакшехір. В іспанській Ла Лізі півзахисник захищав кольори Атлетіко та Барселони.

У поточному сезоні донецький Шахтар йде на третьому місці УПЛ. Підопічні Маріно Пушича на три бали відстають від Олександрії, яка йде другою, та на 10 очок від Динамо.