Ексзірка Барселони може замінити Пушича на тренерському містку Шахтаря
- Керівництво Шахтаря розпочало переговори з Ардою Тураном, щоб замінити Маріно Пушича на посаді тренера.
- Арда Туран, колишній гравець Барселони, нині тренує Еюпспор, який під його керівництвом вийшов до Суперліги Туреччини.
Донецький Шахтар провалив поточний сезон, не захистивши чемпіонський титул. Через незадовільні результати команди захитався тренерський стілець під Маріно Пушичем.
Керівництво "гірників", схоже, визначилося з наступником Маріно Пушича. У новому сезоні Шахтар може очолити турецький фахівець Арда Туран, пише 24 Канал з посиланням Sports Digitale.
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Шахтар розпочав переговори з тренером Степаненка
За інформацією джерела, представники донеччан зустрілися з Тураном у Лондоні. Обидві сторони близькі до підписання угоди.
Зазначимо, що у нинішньому сезоні Арда Туран працює з турецьким Еюпспором. Під керівництвом 38-річного фахівця команда у 2024 році вийшла до Суперліги Туреччини. До речі, взимку до Еюпспора приєднався екскапітан Шахтаря Тарас Степаненко.
У сезоні-2024/25 Еюпспор йде на шостому місці Суперліги. Після 32 турів команда Турана набрала 50 очок.
Довідка. Під час ігрової кар'єри Арда Туран грав за турецькі клуби Галатасарай, Манісаспор та Істанбул Башакшехір. В іспанській Ла Лізі півзахисник захищав кольори Атлетіко та Барселони.
У поточному сезоні донецький Шахтар йде на третьому місці УПЛ. Підопічні Маріно Пушича на три бали відстають від Олександрії, яка йде другою, та на 10 очок від Динамо.