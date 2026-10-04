Скандал перед прощальним матчем Мессі: африканську збірну заморили дорогою та позбавили грошей

6 жовтня ввечері у Буенос-Айресі відбудеться прощальний матч Ліонеля Мессі за збірну Аргентини. Суперником південноамериканців буде Бенін.

Африканська збірна перед зустріччю з Аргентиною опинилася у вкрай некомфортних умовах. Журналіст Ромен Моліна на своїй сторінці в мережі Х розповів про організаційні труднощі, які спіткали бенінців.

У готелі Беніна немає гарячої води

Проблеми у збірної Беніна почалися ще дорогою до Аргентини. Частина команди провела близько 25 годин у дорозі через тривалі комерційні авіарейси.

Як повідомляє Моліна з посиланням на Mega Sports Media, такі умови негативно позначилися на представниках африканської делегації. Зокрема, один із відеоаналітиків нібито відчув запаморочення та ненадовго втратив свідомість.

Ситуація не покращилася й після прибуття до готелю. На одному з поверхів немає гарячої води, а сауна взагалі не працює.

Не краща ситуація і з тренажерним залом. За даними джерела, там є лише два килимки та два велотренажери, що явно не відповідає потребам професійної футбольної збірної.

Бенінці обурені через гроші від матчу

Окреме питання виникло щодо фінансової сторони майбутнього поєдинку. Моліна стверджує, що Аргентинська футбольна асоціація забере всі доходи від матчу, тоді як збірна Беніна не отримає за гру жодної компенсації.

На цьому тлі всередині африканської команди нібито зростає невдоволення. Тим більше, що до Аргентини досі не прибули троє футболістів Беніна.

Для господарів зустріч матиме особливе значення через прощальний виступ Мессі перед власними уболівальниками.

Раніше легенда збірної Аргентини показав футболку, в якій вийде на цей матч.