Аргентина розбила Бразилію та вийшла на чемпіонат світу 2026 року: відеоогляд матчу

У 2026 році у США, Мексиці та Канаді відбудеться чемпіонат світу. Національні команди з кожного регіону змагаються за право зіграти на Мундіалі, щоб спробувати здобути омріяний трофей.

Аргентина – Бразилія 4:1

Голи: Альварес, 4, Фернандес, 12, Маккалістер, 37, Сімеоне, 71 – Кунья, 26

У ніч з 25 на 26 березня збірна Аргентини вдома зіграла проти Бразилії. Команди зустрілись в межах 14-го туру кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року, повідомляє 24 канал.

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Розгромна перемога Аргентини

Збірна Аргентини активно розпочала матч. Вже на 4-й хвилині протистояння Хуліан Альварес відкрив рахунок – 1:0. Менше, ніж за 10 хвилин другий гол забив Енцо Фернандес – 2:0.

Згодом збірна Бразилія змогла повернути інтригу та скоротити відставання у рахунку завдяки забитому м'ячу Матеуса Куньї. Однак під кінець першого тайму Алексіс Маккалістер знову подвоїв перевагу Аргентини – 3:1.

У другій половині гри "біло-блакитні" продовжували контролювати гру та не залишили шансів "селесао". На 71-й хвилині Джуліано Сімеоне добив Бразилію, а рахунок став розгромним 4:1.

У підсумку збірна Аргентини достроково вийшла на чемпіонат світу 2026 року, набравши 31 очко у 14 матчах. Бразильці посідають четверту сходинку, маючи у своєму активі 21 пункт.

Відеоогляд матчу Аргентина – Бразилія: