"Хочуть, щоб Мессі залишався": Єгипет після гри знищив суддівство у матчі з Аргентиною

Робота суддівської бригади на чолі з Франсуа Летескьє у матчі Аргентина-Єгипет викликала хвилю обурення у африканців. Особливо багато питань до епізоду з вирішальним голом, перед яким у ворота чемпіонів світу міг бути призначений пенальті.

Французький рефері не лише не зупинив гру, але й не переглядав епізод на моніторі системи відеоповторів. Це дало привід єгиптянам після фінального свистка говорити про упередженість та те, що доля матчу, у якому вони прикро поступилися 2:3, була вирішена заздалегідь, пише 24 Канал.

Як єгиптяни реагували на суддівство у матчі з Аргентиною?

Головний тренер африканської команди Хоссам Хассан ще до фінального свистка на лаві втратив самоконтроль і був покараний жовтою карткою від арбітра. А вже на післяматчевих заходах він повністю висловив усе, що думав про роботу Летескьє та його помічників.

На думку коуча, до його команди не було поваги і справедливості, бо Аргентина чинила тиск на рефері ще до початку матчу. Хассан прямо сказав французу, що у того, певно, "є що приховувати", а чемпіонат світу перетворився на "маркетингову стратегію на підтримку Аргентини, щоб Мессі довше залишався на турнірі, бо все зводиться до грошей". Тренер на знак протесту вирішив більше не дивитися жодної гри Мундіалю.

Автор одного з голів Мостафа Зіко теж прямо звинуватив в упередженості арбітрів та загалом організаторів чемпіонату.

Присягаюся, це було не в наших руках. Коли турнір уже заздалегідь вирішений, що ми можемо зробити? Вітаю, вітаю, вітаю Аргентину з чемпіонством,

– зіронізував нападник.

Що говорять у мережі про суддівство в матчі Аргентина – Єгипет?

Вболівальники у мережі здебільшого не погоджуються з тим, що рефері припустився помилок, які справді вплинули на результат матчу. Більше питань виникало навіть до призначеного у ворота Єгипту пенальті у першому таймі – але його Мессі усе одно не забив.

Натомість падіння Мохаммеда Салаха у штрафному перед голом Аргентини у кінцівці багато хто визнав пірнанням.

Також єгиптянам радять звернути увагу на якість власної гри: вони дозволили супернику створити нагод навіть не на три, а на п'ять-сім голів і жахливо зіграли в обороні в епізоді з усіма пропущеними м'ячами.