Аргентина ледь не вилетіла з ЧС-2026: Мессі і компанія створили неймовірний камбек

Збірна Аргентини опинилася за крок від сенсаційного вильоту в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, програючи Єгипту у два м'ячі. Врятувати команду допомогли Ліонель Мессі та вирішальний гол у компенсований час.

Підопічні Ліонеля Скалоні пережили один із найважчих матчів на турнірі. Попри незабитий пенальті та рахунок 0:2, чинні чемпіони світу зуміли вирвати путівку до чвертьфіналу, повідомляє 24 Канал.

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Аргентина – Єгипет 3:2

Голи: Ромеро, 79, Мессі, 83, Фернандес, 90+2 – Ібрагім, 15, Зіко, 67

Аргентина з перших хвилин більше контролювала м'яч, однак майже не створювала небезпечних моментів. Натомість Єгипет використав свій шанс максимально ефективно – Ібрагім після подачі з флангу головою відкрив рахунок.

Невдовзі аргентинці отримали чудову нагоду відігратися, коли арбітр призначив пенальті за фол Хассана. Проте Ліонель Мессі не переграв голкіпера Мохамеда Ель-Шобеїра, який став героєм першого тайму, також відбивши небезпечні удари Алексіса Маккалістера та Хуліана Альвареса. Перед перервою капітан Аргентини ще й влучив зі штрафного у стійку.

На початку другої половини Єгипет продовжив дисципліновано оборонятися. На 58-й хвилині Зіко навіть забив вдруге, але після перегляду VAR гол скасували через порушення правил. Втім, вже невдовзі той самий Зіко завершив блискавичну контратаку й подвоїв перевагу "фараонів".

Гол Зіко у ворота Аргентини: дивіться відео від Megogo

Як Аргентина перевернула гру?

Здавалося, сенсація вже неминуча, однак Аргентина блискавично змінила хід гри.

Спочатку Мессі виконав точну подачу на Крістіана Ромеро, який ударом головою скоротив відставання. За кілька хвилин Лео вже сам відзначився голом – його удар рикошетом від рук воротаря та поперечини залетів у сітку.

Гол Мессі у ворота Єгипту: дивіться відео від Megogo

Розв'язка настала вже у компенсований час. На 90+2-й хвилині Лаутаро Мартінес виконав ідеальний навіс, а Енцо Фернандес ударом головою приніс Аргентині вольову перемогу з рахунком 3:2.

У чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 команда Ліонеля Скалоні зіграє з переможцем протистояння Швейцарія – Колумбія.