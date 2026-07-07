У ніч проти 7 липня Бельгія вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу. Футбольна асоціація європейської країни відзначила це тролінгом у бік ФІФА та Дональда Трампа, повідомляє 24 Канал.

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Що сталось?

На 90+4 хвилині матчу Ромелу Лукаку встановив остаточний рахунок у протистоянні – перемога Бельгії 4:1. У Королівській бельгійській асоціації цей епізод прокоментували лаконічно

Скасуйте це,

– йдеться у дописі.

Вочевидь, коментар стосується рішення Дисциплінарного комітету ФІФА, який раніше призупинив автоматичну одноматчеву дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна.

Зазначимо, що після фактичного скасування своєї червоної картки, отриманої у матчі 1/16 фіналу проти Боснії та Герцеговини, Фоларін Балогун зумів зіграти усі 90 хвилин матчу з Бельгією. Результативними діями не відзначався.

Доєднались до кепкування з футбольних чиновників і гравці бельгійської команди. Наприкінці матчу вони виконали популярний в інтернеті танець президента США Дональда Трампа.

Як розгорівся скандал?

У неділю, 5 липня, стало відомо про те, що Балогун матиме змогу зіграти в матчі 1/8 фіналу. Таке рішення Дисциплінарного комітету одразу розкритикували у бельгійській асоціації.

Додали "олії у вогонь" заяви президента США, що призупинення дискваліфікації нападника Монако відбулось після його особистого прохання.

Це спричинило "ефект доміно". Федерація футболу Франції офіційно звернулася до ФІФА із проханням анулювати попередження Майкла Олісе у матчі з Парагваєм.