Нападник збірної США Фоларін Балогун уникнув автоматичної дискваліфікації після вилучення у матчі чемпіонату світу-2026. Президент США Дональд Трамп запевняє, що саме його втручання стало вирішальним у цій історії, передає 24 Канал.

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Що Трамп розповів про розмову з Інфантіно?

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що особисто звертався до президента ФІФА Джанні Інфантіно з проханням переглянути рішення щодо нападника збірної США Фоларін Балогун.

25-річний форвард отримав пряму червону картку у поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Боснії і Герцеговини. Спочатку він мав пропустити матч 1/8 фіналу проти Бельгії, однак ФІФА замінила автоматичну дискваліфікацію на випробувальний термін тривалістю один рік.

Я попросив ФІФА провести перевірку. Я поговорив з людиною, яку дуже поважаю [Джанні Інфантіно]... Саме я цього домігся. Це був не Байден, Байден спав! Я попросив переглянути рішення, бо не вважаю це порушенням. Я лише попросив переглянути, а не ухвалити таке рішення,

– передає слова Трампа журналістка Софія Кай.

Президент США здивувався правилу про дискваліфікацію

Трамп зізнався, що не знав про автоматичну дискваліфікацію після прямої червоної картки. Президент США також додав, що арбітр помилився з рішенням щодо покарання форварда, передає FOX 9.

Я бачив момент [з вилученням Балогуна]. Я люблю спорт, я сам був добрим спортсменом. Я дуже добре знаюся на спорті, дуже добре. То був не фол, навіть не порушення. Два хлопці бігли на повній швидкості і врізалися один в одного,

– заявив Трамп.

За словами президента США, саме через це він звернувся до керівництва ФІФА з проханням ще раз розглянути епізод. У підсумку Балогун отримав можливість зіграти у матчі 1/8 фіналу проти Бельгії, тоді як рішення футбольної організації викликало широкий резонанс серед уболівальників та експертів.

Нагадаємо, королівська бельгійська футбольна асоціація офіційно подала апеляцію на рішення ФІФА призупинити одноматчеву дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна.