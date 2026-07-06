Нападающий сборной США Фоларин Балогун избежал автоматической дисквалификации после удаления в матче чемпионата мира-2026. Президент США Дональд Трамп уверяет, что именно его вмешательство стало решающим в этой истории, передает 24 Канал.

Смотрите также "Инфантино – прочь": УЕФА хочет сменить главу мирового футбола в 2027 году

Что Трамп рассказал о разговоре с Инфантино?

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что лично обращался к президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть решение в отношении нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

25-летний нападающий получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины. Изначально он должен был пропустить матч 1/8 финала против Бельгии, однако ФИФА заменила автоматическую дисквалификацию на испытательный срок продолжительностью один год.

Я попросил ФИФА провести проверку. Я поговорил с человеком, которого очень уважаю [Джанни Инфантино]... Именно я этого добился. Это был не Байден, Байден спал! Я попросил пересмотреть решение, потому что не считаю это нарушением. Я лишь попросил пересмотреть, а не принимать такое решение,

– передает слова Трампа журналистка София Кай.

Президент США удивился правилу о дисквалификации

Также Трамп признался, что не знал об автоматической дисквалификации после прямой красной карточки.

По словам президента США, именно из-за этого он обратился к руководству ФИФА с просьбой еще раз рассмотреть этот эпизод. В итоге Балогун получил возможность сыграть в матче 1/8 финала против Бельгии, тогда как решение футбольной организации вызвало широкий резонанс среди болельщиков и экспертов.