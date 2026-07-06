Зробити це можна у 2027 році, коли заплановані чергові вибори очільника світової асоціації. В УЄФА вже шукають гідну кандидатуру, пише 24 Канал.

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Що планують в Європі щодо виборів президента ФІФА у 2027 році?

За інформацією французького журналіста Ромена Моліни, історія зі зняттям дискваліфікації з нападника збірної США Фоларіна Балогуна на вимогу Дональда Трампа остаточно переконала європейських футбольних чиновників, що Джанні Інфантіно більше не може очолювати світовий футбол.

Тепер для швейцарця шукають гідного опонента, який зможе боротися з ним і його впливом на наступних виборах, що заплановані на весну 2027 року. Формально Інфантіно не мав би можливість балотуватися, адже це буде його вже четвертий термін на посаді. Але рада ФІФА зручно вирішила не враховувати скорочену першу каденцію, яка тривала з 2016 до 2019 року.

Які скандали спровокував Інфантіно за час свого президентства?

Червона картка, скасована на вимогу Трампа, стала лише черговим підтвердженням того, що президент ФІФА аж надто любить догоджати політикам і цінує свої особисті відносини з ними більше за принципи чесної гри.

Інфантіно досі не пробачили вручення Дональду Трампу нашвидкуруч створеної Премії миру ФІФА, яку швейцарець не погоджував ні з ким з виконавчого комітету організації.

Також саме на Інфантіно покладають відповідальність за впровадження "перерв на гідратацію", які замість піклування про здоров'я футболістів виявилися додатковими рекламними слотами для трансляторів.