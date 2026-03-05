Особисте життя однієї з найвідоміших тенісисток планети опинилося в центрі уваги світових медіа. Зіркова спортсменка поділилася романтичним відео освідчення на своїй сторінці в інстаграмі.

Як усе відбулося?

Перша ракетка світу Аріна Сабаленко повідомила про заручини з бразильським підприємцем Георгіос Франгуліс. Пара опублікувала відео у соцмережах, на якому бізнесмен робить пропозицію руки й серця.

Освідчення відбулося 3 березня 2026 року біля басейну, прикрашеного свічками та пелюстками троянд. У підписі до відео закохані написали: "Ти і я, назавжди".

За інформацією Спорт Oboz, стосунки між тенісисткою та підприємцем почалися навесні 2024 року після того, як його компанія стала одним із партнерів спортсменки.

Каблучка за 3 мільйони доларів

Особливу увагу привернула заручальна каблучка, яку Франгуліс подарував своїй обраниці. Прикраса створена за індивідуальним дизайном і має великий овальний діамант вагою понад 12 карат.

Ювеліри оцінюють лише центральний камінь у 500–800 тисяч доларів, а загальна вартість виробу разом із платиновою оправою та смарагдами може досягати близько 3 мільйонів доларів.

Сам Георгіос Франгуліс є засновником і генеральним директором компанії Oakberry, що розвиває міжнародну мережу закладів із понад сотнями точок у різних країнах світу. Його статки оцінюють приблизно у 75–100 мільйонів доларів.

Що відомо про Аріну Сабаленко?