Особисте життя однієї з найвідоміших тенісисток планети опинилося в центрі уваги світових медіа. Зіркова спортсменка поділилася романтичним відео освідчення на своїй сторінці в інстаграмі.
Як усе відбулося?
Перша ракетка світу Аріна Сабаленко повідомила про заручини з бразильським підприємцем Георгіос Франгуліс. Пара опублікувала відео у соцмережах, на якому бізнесмен робить пропозицію руки й серця.
Освідчення відбулося 3 березня 2026 року біля басейну, прикрашеного свічками та пелюстками троянд. У підписі до відео закохані написали: "Ти і я, назавжди".
За інформацією Спорт Oboz, стосунки між тенісисткою та підприємцем почалися навесні 2024 року після того, як його компанія стала одним із партнерів спортсменки.
Каблучка за 3 мільйони доларів
Особливу увагу привернула заручальна каблучка, яку Франгуліс подарував своїй обраниці. Прикраса створена за індивідуальним дизайном і має великий овальний діамант вагою понад 12 карат.
Ювеліри оцінюють лише центральний камінь у 500–800 тисяч доларів, а загальна вартість виробу разом із платиновою оправою та смарагдами може досягати близько 3 мільйонів доларів.
Сам Георгіос Франгуліс є засновником і генеральним директором компанії Oakberry, що розвиває міжнародну мережу закладів із понад сотнями точок у різних країнах світу. Його статки оцінюють приблизно у 75–100 мільйонів доларів.
Що відомо про Аріну Сабаленко?
- Білоруска – одна з найуспішніших тенісисток сучасності. Вона виграла кілька турнірів серії Grand Slam, зокрема тріумфувала на Australian Open та US Open.
- Окрім успіхів в одиночному розряді, тенісистка також перемагала на турнірах Grand Slam у парі та здобула десятки титулів на рівні WTA.
- У 2020-му році підтримала режим Олександра Лукашенка, який розігнав мітинги протестуючих проти фальсифікації виборів. Довгий час тенісистка намагалась уникати факт підтримки диктатора.