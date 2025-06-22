Усі знають, де я народилася: прихильниця Лукашенка витерла ноги об "нейтральний" статус

Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка зробила чергову скандальну заяву. Вона зневажливо висловилася про "нейтральний" статус у тенісі.

У півфіналі турніру серії WTA 500 у німецькому Берліні білоруска Аріна Сабалєнка програла чешці Маркеті Вондроушовій. Після матчу фанатка Лукашенка відповіла на питання про нейтральний статус спортсменів, пише 24 Канал.

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Що наговорила Сабалєнка про "нейтральність"

Білоруска вчергове заспівала пропагандистський наратив "про спорт внє палітікі". Крім того, вона висловила зневагу до "нейтрального" статусу.

Спорт повинен бути поза політикою. Я завжди пишалася тим, що представляю таку невелику країну, як Білорусь. Всі знають, де я народилася. Так що в зрештою це нічого не змінює,

– заявила Сабалєнка.

Нагадаємо, що тенісистів з країн-агресорів допустили до міжнародних турнірів у нейтральному статусі після повномасштабного вторгнення Росії в України. Таким чином тенісні організації залишили в турі спортсменів з російським та білоруським паспортом.

Насправді білий нейтральний прапор став прикриттям для представників країн-терористів. Більшість з них підтримує загарбницьку політику диктатора Путіна та його союзника Лукашенка. Тож найкращим виходом із ситуації стало б повне відсторонення тенісистів з Росії та Білорусі. Однак ATP та WTA ніколи не наважаться на такий крок.

Раніше ми повідомляли, як Аріна Сабалєнка влаштувала істерику на корті в Берліні. Білоруска була незадоволена зупинкою матчу через погодні умови.