Провал першої ракетки світу Аріни Соболенко у чвертьфіналі Ролан Гаррос супроводжувався традиційними для білоруски криками, зламаними ракетками і лайкою просто на корті.

До півфіналу лояльну до білоруської диктатури спортсменку не пустила прихильниця Путіна Діана Шнайдер. Після матчу Соболенко заявила, що хоче негайно покинути теніс, пише 24 Канал.

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Як Соболенко поводилася на корті під час програного чвертьфіналу?

Білоруска вчергове показала, що не вміє програвати і під час невдач демонструє усю свою гнилу натуру. У третьому сеті, коли Шнайдер повісила їй "баранку", не давши виграти жодного гейму, Соболенко кидала м'ячі, кричала, била ракеткою об корт, нецензурно лаялась і загалом поводилась неадекватно. Одного разу вона навіть сказала самій собі, що "ти мене задовбала".

"how you fucked me up Aryna" pic.twitter.com/xYAWLIaovK — News Aryna Sabalenka (@Sabanewsss) June 3, 2026

Матом висловлювався навіть тренер "нейтральної" білоруски Антон Дубов: у тому ж третьому сеті за рахунку 0:3 він крикнув підопічній, що "вже по**й, відпусти, б**дь".

Що сказала Соболенко після матчу?

На пресконференції перша ракетка світу після пережитої ганьби заявила, що хоче просто зараз кинути теніс – сценарій, який, певно, підтримали б обома руками усі адекватні прихильники цього виду спорту.

Потім білоруска сказала, що для того, аби морально відновитися від того, що сталося на корті, піде у кімнату, де можна усе трощити, і проведе там цілий день. Очевидно, Соболенко, як і інші росіяни та білоруси, відчуває потяг до того, щоб проявляти агресію і знищувати усе навколо.