Провальний етап має наразі у своїй кар'єрі білоруська "нейтральна" тенісистка Аріна Соболенко. З березня вона не може виграти жодного турніру, а на останніх двох вилітала з абсолютною ганьбою.

Більш того – прихильниці диктатора Лукашенка вдалося навіть встановити абсолютний антирекорд для перших ракеток світу за всю історію WTA-туру. Ніколи раніше володарка номера один у рейтингу не була настільки безпорадною на двох змаганнях поспіль, пише OptaAce.

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Який антирекорд встановила Соболенко?

У півфіналі турніру серії WTA 500 у Берліні білоруска, яка відмовляється засудити війну, програла четвертій ракетці світу Джессіці Пегулі зі Сполучених Штатів.

Перші два сети відбулися у конкурентній боротьбі, а от третій Соболенко буквально провалила, поступившись із рахунком 0:6.

Для неї це було своєрідне дежавю: на Ролан Гаррос у матчі з росіянкою Шнайдер перша сіяна теж отримала від суперниці ганебну "баранку" у вирішальній партії.

Аналітики Opta з'ясували, що ніколи раніше в історії жіночого тенісу лідерка світового рейтингу не вилітала з двох поспіль турнірів, програючи вирішальний сет 0:6.

Залишається тільки сподіватися, що цим рекорд не обмежиться, і Соболенко зможе повторити своє епічне фіаско і втретє, цього разу на Вімблдоні. Англійський мейджор на траві стартує вже за тиждень, 29 червня.

Що Соболенко говорила про війну?

Білоруска відома своїм лояльним ставленням до режимів на батьківщині та в сусідній Росії, тому ніколи не демонструвала чітку антивоєнну позицію.

В одному з останніх інтерв'ю вона обмежилася цинічною заявою про те, що українці і білоруси однакові, а спорт має бути "місцем, де всі збираються разом, щоб демонструвати мир".