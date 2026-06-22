Более того — стороннице диктатора Лукашенко удалось даже установить абсолютный антирекорд для первых ракеток мира за всю историю WTA-тура. Никогда ранее обладательница первого места в рейтинге не была столь беспомощной на двух турнирах подряд, пишет OptaAce.

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Какой антирекорд установила Соболенко?

В полуфинале турнира серии WTA 500 в Берлине белоруска, отказывающаяся осудить войну, проиграла четвертой ракетке мира Джессике Пегули из Соединенных Штатов.

Первые два сета прошли в напряженной борьбе, а вот третий Соболенко буквально провалила, уступив со счетом 0:6.

Для неё это было своеобразное дежавю: на "Ролан Гаррос" в матче с россиянкой Шнайдер первая сеяная тоже получила от соперницы позорный "баранку" в решающем сете.

Аналитики Opta выяснили, что никогда ранее в истории женского тенниса лидер мирового рейтинга не вылетала из двух турниров подряд, проигрывая решающий сет 0:6.

Остается только надеяться, что на этом рекорд не ограничится, и Соболенко сможет повторить свое эпическое фиаско и в третий раз, на этот раз на Уимблдоне. Английский турнир Большого шлема на траве стартует уже через неделю, 29 июня.

Что Соболенко говорила о войне?

Белоруска известна своим лояльным отношением к режимам на родине и в соседней России, поэтому никогда не демонстрировала четкой антивоенной позиции.

В одном из последних интервью она ограничилась циничным заявлением о том, что украинцы и белорусы одинаковы, а спорт должен быть "местом, где все собираются вместе, чтобы демонстрировать мир".