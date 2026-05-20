Она заявила, что уважает позицию украинок и понимает, что это решение не является личным оскорблением, а служит определенным месседжем для общества. Об этом она рассказала изданию Vogue.
Что сказала Соболенко?
В то же время она пожаловалась на значительное давление и негатив, с которыми ей пришлось столкнуться внутри теннисного тура из-за войны России против Украины.
По словам Соболенко, один из тренеров даже обвинил ее лично в обстрелах. Теннисистка призвала к мирным переговорам и отметила, что спорт должен оставаться платформой для объединения, а не для противостояний.
Очевидно, что я хочу мира для всех. Я не хочу, чтобы эта война происходила. Они должны сесть за стол переговоров и разобраться между собой. Но я также считаю, что спорт – это платформа и место, где мы можем объединяться, а не воевать друг против друга, будто ведем собственную войну. Собираться вместе, быть вместе, демонстрировать мир,
– сказала теннисистка.
Она также добавила, что раньше считала украинцев и белорусов "братьями и сестрами", а сейчас между двумя народами появилась огромная стена, разрушение которой остается под вопросом.
Очень долго украинцы и белорусы были как братья и сестры – мы одинаковые. Мы все тесно связаны между собой. А сейчас между нами огромная стена, и я не знаю, исчезнет ли она когда-то,
– поделилась Соболенко.
Что известно об Арине Соболенко?
Белорусская теннисистка, которая по состоянию на май 2026 года возглавляет мировой рейтинг WTA в одиночном разряде.
Из-за того, что Беларусь помогает стране-агрессору России, на международных соревнованиях она выступает под нейтральным флагом. Спортсменка неоднократно участвовала в мероприятиях с участием самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и подписывала провластные письма.
Украинские теннисистки отказываются пожать ей руку после матчей. После победы над Элиной Свитолиной на Australian Open 2026 белоруска оказалась под критикой из-за эмоционального нецензурного выкрика на английском в адрес украинской спортсменки.
Кто из украинок играл с Соболенко?
- Элина Свитолина провела больше всего поединков против Соболенко среди украинских теннисисток. В их встречах преимущество на стороне белорусской спортсменки – 6:1. Последний выдающийся матч между ними состоялся в конце января на полуфинале Australian Open 2026, где Свитолина уступила со счетом 2:6, 3:6. Ранее они соревновались в полуфинале Мадрида (2025) и в напряженной игре в Риме (2024).
Ангелина Калинина одержала одну из самых резонансных побед над Соболенко. В марте 2024 года на турнире WTA 1000 в Майами, в третьем круге, Калинина обыграла тогдашнюю вторую ракетку мира в трех сетах – 6:4, 1:6, 6:1.
Марта Костюк также встречалась с Соболенко несколько раз, в частности в финале турнира в Брисбене в начале 2026 года (победа Соболенко 6:4, 6:3) и на Roland Garros в 2023 году.
Леся Цуренко провела с Соболенко три официальных матча на уровне WTA-тура, со счетом 2:1 в пользу белорусской теннисистки. Еще один поединок должен был состояться в 2023 году, но Цуренко снялась до его начала.