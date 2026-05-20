Она заявила, что уважает позицию украинок и понимает, что это решение не является личным оскорблением, а служит определенным месседжем для общества. Об этом она рассказала изданию Vogue.

Что сказала Соболенко?

В то же время она пожаловалась на значительное давление и негатив, с которыми ей пришлось столкнуться внутри теннисного тура из-за войны России против Украины.

По словам Соболенко, один из тренеров даже обвинил ее лично в обстрелах. Теннисистка призвала к мирным переговорам и отметила, что спорт должен оставаться платформой для объединения, а не для противостояний.

Очевидно, что я хочу мира для всех. Я не хочу, чтобы эта война происходила. Они должны сесть за стол переговоров и разобраться между собой. Но я также считаю, что спорт – это платформа и место, где мы можем объединяться, а не воевать друг против друга, будто ведем собственную войну. Собираться вместе, быть вместе, демонстрировать мир,

– сказала теннисистка.

Она также добавила, что раньше считала украинцев и белорусов "братьями и сестрами", а сейчас между двумя народами появилась огромная стена, разрушение которой остается под вопросом.

Очень долго украинцы и белорусы были как братья и сестры – мы одинаковые. Мы все тесно связаны между собой. А сейчас между нами огромная стена, и я не знаю, исчезнет ли она когда-то,

– поделилась Соболенко.

Что известно об Арине Соболенко?

Белорусская теннисистка, которая по состоянию на май 2026 года возглавляет мировой рейтинг WTA в одиночном разряде.

Из-за того, что Беларусь помогает стране-агрессору России, на международных соревнованиях она выступает под нейтральным флагом. Спортсменка неоднократно участвовала в мероприятиях с участием самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и подписывала провластные письма.

Украинские теннисистки отказываются пожать ей руку после матчей. После победы над Элиной Свитолиной на Australian Open 2026 белоруска оказалась под критикой из-за эмоционального нецензурного выкрика на английском в адрес украинской спортсменки.

