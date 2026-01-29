Сразу после последнего выигранного розыгрыша Соболенко повернулась в сторону Свитолиной и что-то сказала. На видео кажется, что белоруска позволила себе грубо послать украинку на английском языке.

Что сделала Соболенко в матче со Свитолиной?

"Нейтральная" первая ракетка мира, по догадкам многих зрителей матча и комментаторов в сети, нецензурно выругалась в адрес Свитолиной, которая, как и другие наши соотечественницы, принципиально не жмет руку после игры ни одной из представительниц России или Беларуси.

Соболенко послала Свитолину на Australian Open – смотрите видео:

Как Соболенко ведет себя во время матчей?

Это был не первый случай во время полуфинального мачта, когда белоруска продемонстрировала полное неуважение к спортивным принципам.

В первом сете Соболенко очень сильно кричала и мешала сопернице. За это судья из Швеции Луиза Энгзелл даже сняла с нее очко. "Нейтралка" намучилась спорить, но после просмотра видеоповтора арбитр оставила решение в силе.

В целом Соболенко известна эмоциональностью, нецензурными высказываниями и сломанными прямо на корте ракетками. Такой имидж почему-то не помешал модному бренду Gucci подписать с ней контракт.

