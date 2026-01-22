Теперь Соболенко станет лицом рекламной кампании многомиллионного бренда. Первое промо уже появилось в инстаграме Gucci.

Как Соболенко отметила партнерство с Gucci?

В соцсетях производителя дизайнерской одежды и аксессуаров обнародовано видео, на котором Арина Соболенко играет на корте в длинном шелковом балахоне с меховой обивкой, пишет Free Press Journal.

Многие пользователи сети сравнили этот образ с советской певицей Аллой Пугачевой. Оказалось, что это вовсе не шутка: наряд Соболенко относится к коллекции Primadonna, при разработке которой Gucci вдохновлялись сценическими костюмами Пугачевой.

Как прокомментировали сделку Соболенко с Gucci?

В комментариях немало возмущаются, что Gucci выбрали своим амбассадором спортсменку, которая сознательно игнорирует нарушения прав человека в собственной стране, дружит с диктаторами, замалчивает преступления режима Александра Лукашенко и на прямые вопросы о войне в Украине отвечает стандартными отговорками о "поддержке мира".

Какие скандалы сопровождали Соболенко?