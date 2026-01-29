Одразу після останнього виграного розіграшу Соболенко повернулася в бік Світоліної і щось сказала. На відео здається, що білоруска дозволила собі грубо послати українку англійскою мовою.

Дивіться також "Жахливе і страшне життя": Світоліна розповіла світу правду про ситуацію в Україні

Що зробила Соболенко у матчі зі Світоліною?

"Нейтральна" перша ракетка світу, за здогадками багатьох глядачів матчу та коментаторів у мережі, нецензурно вилаялася на адресу Світоліної, яка, як і інші наші співвітчизниці, принципово не тисне руку після гри жодній із представниць Росії чи Білорусі.

Соболенко послала Світоліну на Australian Open – дивіться відео:

Як Соболенко поводиться під час матчів?

Це був не перший випадок під час півфінального мачту, коли білоруска продемонструвала повну неповагу до спортивних принципів.

У першому сеті Соболенко дуже сильно кричала і заважала суперниці. За це суддя зі Швеції Луїза Енгзелл навіть зняла з неї очко. "Нейтралка" нагамалася сперечатися, але після перегляду відеоповтору арбітриня залишила рішення у силі.

Загалом Соболенко відома емоційністю, нецензурними висловами та зламаними просто на корті ракетками. Такий імідж чомусь не завадив модному бренду Gucci підписати з нею контракт.

Як зіграли Соболенко і Світоліна?