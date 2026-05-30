В ответ Костюк и Свитолина поделились своими мыслями об Олейниковой и выразили ей поддержку. 24 Канал расскажет, как именно это произошло.

Как Костюк поддержала Олейникову?

Костюк отметила на ютуб-канале Roland-Garros, что полностью согласна с позицией Олейниковой и поддерживает ее стремление открыто говорить о проблеме.

Я полностью согласна со всем, что она говорит. Я сама делала это в начале войны. Просто в какой-то момент почувствовала, что сделала все, что могла. Если благодаря своей позиции и открытости она сможет достичь какого-то результата – я только "за",

– сказала Костюк.

По словам теннисистки, она потратила более полутора лет на борьбу с этим вопросом, что требовало значительных эмоциональных ресурсов.

Также Костюк отметила способность Олейниковой отделять спортивную составляющую от войны.

Когда она сказала: "На корте меня это вообще не беспокоит, я думаю только о теннисе", я подумала: "Вау, поздравляю". Потому что тогда я так не могла. Я не могла это разделить. А она может – и это действительно очень впечатляет,

– добавила украинка.

Что Свитолина сказала об Олейниковой?

В свою очередь Свитолина также поддержала позицию Олейниковой на ютуб-канале Tennis Actu TV, отметив важность открытого выражения собственного мнения.

Я поддерживаю Александру. Она очень откровенна в своих высказываниях. Для нас, игроков, которые уже много лет живут с этими проблемами, это уже в определенной степени привычная реальность. Но она новый игрок, имеет сильную позицию и хочет донести свой месседж сейчас, потому что раньше не имела такой возможности,

– сказала Свитолина.

Теннисистка подчеркнула, что тема войны остается чрезвычайно болезненной для украинцев.

Не секрет, что Украина до сих пор находится под мощными атаками, и для нас это очень чувствительная тема. То, что мы не говорим об этом постоянно, не означает, что это нас не затрагивает или что нам не тяжело. Поэтому я ее поддерживаю,

– подытожила Свитолина.

Какая позиция у Александры Олейниковой?

На турнире в Клуж-Напоке Олейникова отказалась пожать руку венгерской теннисистке Анне Бондарь из-за ее участия в пропагандистских турнирах в России. Она раскритиковала игроков, участвующих в соревнованиях, спонсируемых российским "Газпромом", сравнив это с игрой в нацистской Германии для гестапо, в частности упоминая Диану Шнайдер.