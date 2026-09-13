Фанатка Лукашенка Соболенко остаточно провалила сезон, програвши головній суперниці US Open

2026 рік загалом став невдалим для першої ракетки світу Аріни Соболенко, яка вже в понеділок офіційно втратить цей статус. Попри перемоги на 3 турнірах весняної хардової серії, "нейтральна" білоруска за своїми стандартами провалила усі "мейджори".

Закономірним завершенням невдалих виступів прихильниці диктаторських режимів на змаганнях серії Великого Шолому стала поразка у фіналі Відкритого чемпіонату США. Вказала Соболенко на її місце та, хто відбере у неї перший рядок рейтингу, пише 24 Канал.

Аріна Соболенко – Олена Рибакіна 4:6, 7:5, 2:6

Представниця Казахстану Рибакіна ідеально увійшла в гру і за весь перший сет не дозволила білорусці бодай раз претендентувати на взяття своєї подачі. Соболенко не мала жодного брейк-пойнту, натомість у неї підвисали одразу три гейми, один з яких вона зрештою і втратила. Цього вистачило, щоб Рибакіна повела – 6:4 за 45 хвилин на корті.

У другій партії усе пішло приблизно за тим самим сценарієм, але суперниця Соболенко не витримала темпу. Через півтори години на корті у Рибакіної далася взнаки втома, тож у кінцівці сету вона втратила концентрацію і спершу ледве вигризла рахунок 5:5, а потім не подала на тай-брейк.

Проте вирішальну партію вже якось навіть звично Соболенко провалила. 12 невимушених помилок, жодного виграного розіграшу на першій подачі суперниці і лише 50% власних перших м'ячів.

6:2 у третьому сеті – і Рибакіна вперше у своїй кар'єрі виграє US Open. А Соболенко залишалося тільки вчергове продемонструвати істеричність та невихованість, знищивши ракетку.

Sabalenka needs a lesson in class. The millions of girls who admire her derseve better than this response to a loss.



Tennis is a sport of elegance and grace. Celebrate Rybakinas first major win. Or at least endure it. This is an embarrassment.



Just wait to break all your… pic.twitter.com/2t0duNjKvd — Jon Kalis (@jonkalis) September 13, 2026

Скільки заробили Соболенко і Рибакіна у Нью-Йорку

Американський мейджор може похвалитися ледь не найбільш щедрими призовими в усьому світовому тенісному турі.

За перемогу і красиве скидання Соболенко з вершини рейтингу Рибакіна поповнила свої статки одразу на 5,5 мільйонів доларів.

Соболенко повезе додому до вирахування податків 2,8 мільйона.