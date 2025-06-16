12-й світовий рекорд Дюплантіса: швед знову переписав історію легкої атлетики – емоційне відео

У неділю, 15 червня, відбувся сьомий етап Діамантової ліги-2025. Він став історичним для зіркового Армана Дюплантіса.

Шведський легкоатлет на домашньому турнірі побив світовий рекорд у стрибках із жердиною. Він перевершив своє ж попереднє досягнення, яке встановив у лютому, повідомляє 24 Канал.

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Дюплантіс встановив новий рекорд

Арман Дюплантіс виграв домашні змагання, взявши висоту 6 метрів. Після чергового для себе "золота" він вирішив замахнутися на новий світовий рекорд.

25-річний спортсмен попросив підняти планку на 6,28 метра, щоб перевершивши на один сантиметр свій результат, який він показав взимку у Клермон-Феррані. Швед зарядився підтримкою трибун і вже з першої спроби зміг переписати історію легкої атлетики.

Як Дюплантіс установив світовий рекорд у Стокгольмі: дивіться відео

Важливо. Арман Дюплантіс установив уперше світовий рекорд у лютому 2020 року, коли підкорив висоту 6,17 метра. З того часу швед щоразу покращує свій результат на один сантиметр і має у своєму активі вже 12 рекордних стрибків.

Нагадаємо, що напередодні 12-річний український стрибун із жердиною побив юнацький рекорд шведського легкоатлета.