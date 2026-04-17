Скандал у США: російського бійця UFC вигнали з літака перед важливим поєдинком

Російського бійця UFC Армана Царукяна вигнали з літака у США перед важливим турніром. Інцидент стався просто під час підготовки до вильоту та швидко розлетівся мережею.

Версії причин інциденту різняться. Сам спортсмен уже відреагував на скандал і знайшов альтернативний спосіб дістатися до місця призначення, повідомляє mmafighting.

Дивіться також Росіянина жорстко нокаутував дебютант дивізіону UFC на очах у Дональда Трампа

Що сталося на борту літака?

Інцидент трапився на рейсі авіакомпанії American Airlines, який мав вилетіти з Лос-Анджелеса до Філадельфії. За офіційною інформацією, літак повернули до гейта через пасажирів, які відмовилися виконувати вимоги екіпажу.

Зокрема, йдеться про те, що Царукян разом із супутниками не залишався на місцях під час руління літака, попри неодноразові зауваження. У результаті їх зняли з рейсу, після чого політ продовжився без них.

Водночас у мережі з’явилися й інші версії – нібито причиною могли стати телефон під час зльоту або порушення дрібних правил поведінки на борту.

Як відреагував Царукян?

Після інциденту Арман Царукян не став довго затримуватися і швидко організував приватний переліт до Філадельфії. У соцмережах він іронічно прокоментував ситуацію, натякнувши, що тепер летітиме приватним літаком.

Боєць прямував на турнір Real American Freestyle, де мав провести поєдинок проти легендарного Урайя Фейбера. Попри скандал, очікується, що його участь у події не буде під загрозою.

Це не перший резонансний випадок за участю спортсмена – раніше він уже потрапляв у скандальні ситуації поза октагоном.