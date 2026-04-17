Версии причин инцидента разнятся. Сам спортсмен уже отреагировал на скандал и нашел альтернативный способ добраться до места назначения, сообщает mmafighting.

Смотрите также Россиянина жестко нокаутировал дебютант дивизиона UFC на глазах у Дональда Трампа

Что произошло на борту самолета?

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании American Airlines, который должен был вылететь из Лос-Анджелеса в Филадельфию. По официальной информации, самолет вернули к гейту из-за пассажиров, которые отказались выполнять требования экипажа.

В частности, говорится о том, что Царукян вместе со спутниками не оставался на местах во время руления самолета, несмотря на неоднократные замечания. В результате их сняли с рейса, после чего полет продолжился без них.

В то же время в сети появились и другие версии – якобы причиной могли стать телефон во время взлета или нарушение мелких правил поведения на борту.

Как отреагировал Царукян?

После инцидента Арман Царукян не стал долго задерживаться и быстро организовал частный перелет в Филадельфию. В соцсетях он иронично прокомментировал ситуацию, намекнув, что теперь будет лететь частным самолетом.

Боец направлялся на турнир Real American Freestyle, где должен был провести поединок против легендарного Урайя Фейбера. Несмотря на скандал, ожидается, что его участие в событии не будет под угрозой.

Это не первый резонансный случай с участием спортсмена – ранее он уже попадал в скандальные ситуации вне октагона.