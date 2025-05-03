Забарний допоміг Борнмуту здобути ефектну перемогу над Арсеналом і наблизитися до єврокубків

"Вишні" продовжують залишатися "грозою авторитетів" для англійських топ-клубів. Команда Іраоли здійснила камбек у матчі проти Арсенала та піднялась в турнірній таблиці.

Арсенал – Борнмут 1:2

Голи: Райс, 34 – Гейсен, 67, Еванілсон, 75.

В чемпіонаті Англії 2024-2025 тривають матчі 35 туру АПЛ цими вихідними. На вечір суботи була винесена гра між Арсеналом та Борнмутом, повідомляє 24 Канал.

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Порятунок Забарного

Зустріч привертала особливу увагу з боку українців, адже в кожній з команд виступають представники нашої збірної. Ілля Забарний вже традиційно вийшов в основі Борнмута.

У свою чергу Олександр Зінченко знову не потрапив в основу, почавши гру з лави запасних. Матч розпочався вдало для "канонірів", у першому таймі вони були гострішими та змогли матеріалізувати свою перевагу в гол.

Райс відгукнувся на витончений пас від Едегора та реалізував вихід сам на сам із кіпером. Втім після перерви лондонці заспокоїлись, а ось Борнмут продемонстрував жагу до порятунку.

І фортуна таки повернулась обличчям до "вишень". Спочатку Гейсен точно головою замкнув вкидання Семеніо з ауту. А за кілька хвилин Таверньє відгукнувся на подачу з кутового та переправив снаряд на Еванілсона.

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Бразилець розстрілював ворота Раї впритул. На відміну від суперника Арсенал не продемонстрував волі до камбеку. Недивно, адже лондонці вже програли чемпіонську гонку, а місце у топ-5 для кваліфікації в Лігу чемпіонів вони навряд чи втратять.

Зінченко вийшов на 87-й хвилині, тоді як Забарний відіграв весь матч на пристойному рівні. Для Борнмута ці три очки можуть стати вирішальними, адже команда має шанс кваліфікуватися в Лігу конференцій.

Підопічні Іраоли підіймаються на 8 місце в таблиці і воно стане єврокубковим за умови перемоги Манчестер Сіті в Кубку Англії. Відстань від сьомої Астон Вілли становить сім балів і саме з нею "вишні" зіграють в наступному турі.