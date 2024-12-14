Арсенал – Евертон 0:0

У суботу, 14 грудня, у Лондоні на стадіоні "Емірейтс" у рамках 16 туру АПЛ зустрілися Арсенал та Евертон. Команди вирішують у чемпіонаті діаметрально протилежні завдання, пише 24 Канал.

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Команда Зінченка не зуміла обіграти Евертон

"Каноніри" ведуть наполегливу боротьбу за омріяне чемпіонство, а "іриски" сподіваються зберегти прописку в елітному дивізіоні.

У складах обох команд грають українські легіонери. Проте на поле вийшов лише захисник Евертона Віталій Миколенко. Щодо його партнера по збірній України Олександра Зінченка, то універсал знову потрапив до лазарету через травму.

Аутсайдер не збирався віддавати очки фавориту. Вже в дебюті зустрічі хавбек "ірисок" Абдулає Дукуре міг відривати рахунок. Проте зі зручної позиції малієць пробив вище воріт.

Миколенко на своєму лівому фланзі зумів стримати небезпечного вінгера Букайо Сака. Англієць не відзначився забитим м'яч, хоча був близьким до взяття воріт на початку другого тайму.

У компенсований час Віталій ледь не привіз пенальті у ворота Евертона. Захисник небезпечно зіграв проти Томаса Партея у штрафному майданчику.

Після апеляції гравців Арсеналу арбітр пішов переглядати ВАР. На щастя для Миколенка, суддя не побачив порушень у діях українця.

У підсумку поєдинок завершився у "суху" нічию 0:0.

Відеоогляд матчу Арсенал – Евертон