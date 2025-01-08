Знову без Зінченка у старті: Арсенал сенсаційно поступився Ньюкаслу в Кубку ліги

Лондонський клуб провально відіграв домашню зустріч проти Ньюкасла. Героєм матчу став Александер Ісак, який продовжує забивати майже у кожному матчі.

Арсенал – Ньюкасл 0:2

Голи: Ісак, 37, Гордон, 51.

Цього тижня в Англії проходять перші матчі півфінальної стадії Кубка ліги 2024-2025. На вівторок, 7 січня, був винесений бій в Лондоні між Арсеналом та Ньюкаслом, повідомляє 24 Канал.

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Ньюкасл продовжує феєрити

"Каноніри" потроху втрачають надію кинути виклик Ліверпулю у чемпіонській боротьбі. Команда Мікеля Артети в АПЛ відстає від "червоних" на шість очок, при цьому зігравши на матч більше.

Кубок ліги стає одним з небагатьох шансів для Арсеналу здобути трофей цього сезону. Втім у суперники попався клуб, який зараз на ходу. Ньюкасл здобув шість перемог поспіль в усіх турнірах, пропустивши при цьому лише двічі.

Це дозволило підопічним Едді Гау підібратися до топ-четвірки на відстань всього одного балу. При цьому за останній місяць "сороки" обіграли Тоттенхем, Манчестер Юнайтед, а також відібрали очки у Ліверпуля.

Зрештою і в матчі проти Арсеналу гостям вдалось шокувати фаворита. Ньюкасл мав кількісно менше нагод для забитого голу, проте куди якісніше реалізовував свої моменти.

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Ісак у вогні

Перед перервою рахунок відкрив Ісак після пасу від Мерфі та суматохи серед захисників Арсеналу. Швед набрав неймовірну форму, забивши вже десятий гол в останніх дев'яти матчах.

Розвинути успіх "сорокам" вдалось на початку другого тайму. Ісак цього разу виступив асистентом для Гордона, якому достатньо було впритул розстріляти майже порожні ворота.

Після перерви Арсенал притиснув Ньюкасл до його воріт, проте при цьому не спромігся завдати жодного удару у ствір Дубравки. Що стосується Олександра Зінченка, то українець знову опинився на заміні.

При цьому на лівому фланзі оборони вийшли не більш статусні Калафіорі або Тімбер, а 18-річний Льюїс-Скеллі. Саме його Зінченко і замінив на 78 хвилині, але єдине, чим Олександр запам'ятався, була жовта картка. Матч-відповідь на полі Ньюкасла пройде 5 лютого.