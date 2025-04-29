Шанс для "парижан" виправити статистику: історія протистояння Арсенал – ПСЖ

У Лізі чемпіонів стартує стадія півфінальних матчів. У першому поєдинку зустрінуться лондонський Арсенал та чемпіон Франції Парі Сен-Жермен.

У вівторок, 29 квітня, відбудеться перший півфінал Ліги чемпіонів-2024/25, в якому зустрінуться Арсенал та ПСЖ. Поєдинок на "Емірейтс" розпочнеться о 22:00 за київським часом, пише 24 Канал.

До теми Онлайн-трансляція матчу Арсенал – ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів

ПСЖ ще не перемагав Арсенал

Шляхи "канонірів" та "парижан" перетиналися сім разів: п'ять у єврокубках та два в рамках товариських клубних турнірів. Чотири перемоги здобув Арсенал, а ще три зустрічі завершилися внічию. Різниця забитих та пропущених м'ячів теж на користь лондонців: 14:6.

Перша зустріч суперників відбулася 28 березня 1994 року у півфіналі Кубка володарів Кубка сезону-1993/94. У складі Арсеналу тоді виблискували голкіпер Девід Сімен, культовий захисник Тоні Адамс та форвард Іан Райт. За ПСЖ грали не менш зіркові Давід Жинола, Джордж Веа та Бернар Лама.

У першому матчі суперники не визначили переможця – 1:1. Тоді голи забили Жинола та Райт. У матчі-відповіді мінімальну перемогу (1:0) святкували "каноніри". Переможний удар завдав Кевін Кемпбелл.

У нинішньому сезоні Ліги чемпіонів команди вже зустрічалися. На стадії основного етапу Арсенал впевнено переміг чемпіонів Франції з рахунком 2:0. "Каноніри" створили собі перевагу в першому таймі завдяки голам Гаверца та Сака.

Найбільша перемога та найкращий бомбардир

У 2018 році Арсенал та ПСЖ взяли участь у Міжнародному кубку чемпіонів. У турнірі взяли участь 18 європейських команд. "Каноніри" познущалися з "парижан", відвантаживши п'ять м'ячів. Тоді зустріч завершилася з рахунком 5:1. Однак це був товариський турнір.

У єврокубках найбільш результативним матчем став поєдинок групового раунду Ліги чемпіонів-2016/17. Глядачі стали свідками чотирьох забитих м'ячів, а гра завершилася внічию – 2:2.

В офіційних зустрічах найкращим бомбардиром протистояння є уругвайський форвард Едісон Кавані, який захищав кольори ПСЖ у 2013 – 2020 роках. У ворота "канонірів" він забив два м'ячі.

Усі матчі за участю Арсеналу та ПСЖ