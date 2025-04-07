Арсенал спробує зупинити Реал без Луніна: прогноз на супербій в Лізі чемпіонів

Мадридська команда залишилась без Андрія Луніна на чвертьфінальний матч ЛЧ. Втім Реал має всі шанси вибити віцечемпіона Англії з турніру.

У вівторок, 8 квітня, в Лізі чемпіонів пройдуть перші чвертьфінальні матчі сезону 2024-2025. В одному з них лондонський Арсенал прийматиме Реал, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

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В гонитві за Кубком

Мадридці посередньо провели основну стадію турніру, проте почали запалювати у плей-оф. Команда Анчелотті впевнено пройшла Манчестер Сіті, після чого в серії пенальті вибила Атлетіко.

Мрія Реала – оформити требл за підсумком сезону. У Кубку Іспанії вже гарантований фінал проти Барселони, проте у Ла Лізі відставання від каталонців збільшилось вже до чотирьох балів.

Що стосується Арсеналу, то "каноніри" більш рівно проходять дистанцію в ЛЧ. Команда Артети виграла 6 з 8-ми ігор в основній стадії та напряму потрапила в 1/8 фіналу.

А там лондонці не залишили шансів ПСВ (7:0 та 2:2). В чемпіонаті ж Арсенал вже попрощався із надіями на чемпіонство. Попри друге поточне місце "каноніри" відстають від Ліверпуля аж на 11 балів.

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Прогноз Favbet

У звітному матчі Арсенал вважатиметься фаворитом проти Реала. Згідно з котируваннями від Favbet, коефіцієнт на перемогу лондонців становить 2,40, тоді як гостей – 3,10. Нічия ж оцінюється у 3,30.

Втім за підсумком двох матчів наразі кращі шанси у Реала – 1,59 проти 2,40 на прохід Арсеналу. При цьому експерти не очікують на багато голів у першій зустрічі – 1,72 на "тотал менше 2,5" та 2,19 на ТБ2,5.

Головні фаворити на забитий м'яч: