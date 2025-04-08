Шедевральні голи Райса допомогли Арсеналу здолати Реал у Лізі чемпіонів

Вогняний сезон Ліги чемпіонів вийшов на фінішну пряму. У головному європейському турнірі залишились лише найсильніші команди, які змагаються за омріяний трофей.

Арсенал – Реал 3:0

Голи: Райс, 58, 70, Меріно, 75

У вівторок, 8 квітня, відбулись перші два матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25. В одному з них лондонський Арсенал на "Емірейтс" приймав мадридський Реал, пише 24 канал.

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"Сухий" перший тайм

У першому таймі матчу Арсенал – Реал команди голів не забивали, проте гра була доволі насиченою на цікаві моменти. "Каноніри" активно пресингували мадридців у рідних стінах.

Найцікавіший момент у першій половині протистояння відбувся у карній зоні Реала. М'яч потрапив у руку Раулю Асенсіо, але після перевірки епізоду VAR рефері не призначив пенальті.

Арсенал та Реал створювали небезпечні моменти. Проте скористатись своїми нагодами команди не зуміли. Перший тайм завершився з рахунком 0:0.

Реал програв у Лондоні

На 58-й хвилині матчу Арсенал зміг відкрити рахунок. Півзахисник "канонірів" Деклан Райс забив шедевральний гол з великої відстані, виконавши штрафний удар.

Гол Деклана Райса: дивіться відео

На 70-й хвилині "каноніри" подвоїли перевагу. Забитим м'ячем знову відзначився Деклан Райс. Англійський півзахисник вдруге ефектно виконав штрафний удар, без шансів для Куртуа.

Другий гол Деклана Райса: дивіться відео

Майже одразу Арсенал забив ще один гол у ворота Реала. Мікель Меріно потроїв перевагу лондонського клубу.

Гол Мікеля Меріно: дивіться відео

У підсумку матч завершився перемогою Арсенала з рахунком 3:0. "Каноніри отримали серйозну перевагу перед другою грою, яка відбудеться на "Сантьяго Бернабеу".

Наступний матч між Реалом та Арсеналом відбудеться у середу 16 квітня у Мадриді. Початок гри між "вершковими" та "канонірами" о 22:00 за київським часом.