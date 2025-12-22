Італійський гранд готовий заплатити за футболіста збірної України кругленьку суму
- Наполі готовий запропонувати 25 мільйонів євро за українського захисника Арсенія Батагова.
- Трабзонспор відхилив пропозицію Бенфіки у 20 мільйонів євро, очікуючи близько 30 мільйонів євро за трансфер.
Вже за лічені дні відкриється трансферне вікно. Наразі ходить чимало чуток щодо можливих гучних переходів.
Деякі з них стосуються й футболістів збірної України. Одним з тих, хто може змінити клубну прописку, є захисник Трабзонспора Арсеній Батагов, повідомляє 24 Канал із посиланням на Karadeniz Gazetesi.
Читайте також Роналду вже не топ: названо 100 найкращих футболістів сучасності
Хто хоче підписати Батагова?
Український гравець привертає до себе увагу низки відомих клубів. У списку зацікавлених уже тривалий час є чинний чемпіон Італії.
Для Наполі українець є одним з пріоритетних варіантів для підсилення захисту. Безпосередньо тренер неаполітанців Антоніо Конте дуже високої думки про Батагова.
Італійський клуб готовий чимало інвестувати в цей трансфер. Керівництво Наполі планує запропонувати за Арсенія 25 мільйонів євро.
До слова. За інформацією Taka Gazete, напередодні Трабзонспор отримав офіційну пропозицію щодо трансферу українського захисника. Бенфіка запропонувала за нього 20 мільйонів євро, проте отримала відмову, адже турецький клуб хоче отримати суму близько 30 мільйонів євро.
Зазначимо, що влітку 23-річний Батагов міг продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі. Перемовини про трансфер вів Брайтон, проте тоді клуби не домовилися між собою.
Що відомо про кар'єру Батагова?
Дебютував на дорослому рівні у сезоні-2017/2018 у складі Дніпра, коли йому було 16 років.
Згодом грав за Дніпро-1 і Зорю, звідки у серпні 2024 року перейшов у Трабзонспор трішки менше, ніж за два мільйони євро.
У нинішньому сезоні провів за турецький клуб 15 матчів, у яких відзначився двома результативними передачами.
Чинна угода українця з Трабзонспором розрахована до 30 червня 2028 року.
На позицію Батагова турки вже шукають заміну й одним з варіантів є Тарас Михавко з київського Динамо.