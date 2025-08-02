Арсеній Батагов може змінити клубну прописку влітку цього року. Українським захисником цікавлять у топових європейських чемпіонатах.

На Багатова з'явився претендент з Туманного Альбіону. Захисник збірної України U-21 та Трабзонспора може продовжити кар'єру в Англії, повідомляє 24 канал із посиланням на Fanatik.

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Де продовжить кар'єру Батагов?

Арсеній Батагов може покинути чемпіонат Туреччини та продовжити кар'єру в одному з клубів АПЛ. Українським захисником Трабзонспора зацікавився середняк чемпіонату Англії – Брайтон.

Ба більше, "мартини" зробили запит турецькому клубу щодо трансферу українського центрбека. "Чорноморські шторми" виставили ціну, за яку готові відпустити Батагова підкорювати Англію.

Трабзонспор хоче отримати за перехід Арсенія Батагова щонайменше 20 мільйонів євро. Вважається, що для Брайтона ці кошти прийнятні, але сторони продовжують переговори.

До слова. Арсеній Батагов у сезоні 2024/2025 зіграв у 23 матчах у складі Трабзонспора в офіційних турнірах. Український захисник турецького клубу відзначився двома голами та однією результативною передачею.

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