Шахтар продає українського таланта в Саудівську Аравію: яка сума трансферу

Артем Бондаренко найближчим часом стане гравцем Аль-Ахлі. При цьому сума трансферу українця викликала суперечки серед інсайдерів.

25-річний хавбек залишить донецький Шахтар і продовжить кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії. Український півзахисник перейде до Аль-Ахлі, попри невдоволення частини вболівальників клубу, передає 24 Канал.

Скільки Шахтар отримає за Бондаренка

За інформацією Фабріціо Романо, сторони узгоджують останні бюрократичні формальності перед оголошенням трансферу. Спочатку журналіст повідомив про суму в 18 мільйонів євро та ще 1 мільйон у вигляді бонусів.

Втім, згодом Романо видалив допис із цією інформацією. Саудівський журналіст Мохаммед Аль-Бакірі стверджує, що реальна вартість угоди становить щонайменше 16 мільйонів євро.

Водночас український інсайдер Ігор Бурбас називає значно скромнішу суму. За його даними, базова вартість переходу Бондаренка становить близько 8 мільйонів євро, а ще приблизно мільйон Шахтар зможе отримати як бонуси.

Саме тому остаточна сума угоди наразі залишається предметом суперечок.

Шахтар уже шукає заміну

Паралельно донецький клуб працює над посиленням складу після відходу Бондаренка. За інформацією інсайдерів, "гірники" вже домовилися про перехід бразильського таланта Габріела Карвалью з Аль-Кадісії.

18-річний вінгер молодіжної збірної Бразилії U-20 спочатку виступатиме за Шахтар на правах оренди протягом сезону. Український клуб матиме першочергове право викупу футболіста за 18 мільйонів євро.

Карвалью може зіграти на обох флангах атаки та позиції атакувального півзахисника. У поточному сезоні чемпіонату Саудівської Аравії бразилець провів 12 матчів, у яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.