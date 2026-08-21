Мільйони на кону: французький легіонер блокує трансфер гравця збірної України

Трансфер Артема Бондаренка до Аль-Ахлі знову опинився під питанням. Саудівський клуб поки не може офіційно представити українця через іншу проблему.

Перехід 26-річного півзахисника Шахтаря до команди з Джидди вже кілька разів опинявся в центрі уваги через суперечливі повідомлення. Тепер стала відома причина, яка безпосередньо заважає клубу завершити всі формальності щодо українця, передає 24 Канал.

Аль-Ахлі не може звільнити місце для Бондаренка

За інформацією саудівського журналіста Абдуллаха Ахмеда, Аль-Ахлі наразі не може оголосити Бондаренка своїм новим футболістом через ситуацію з Енцо Мійо. Французький хавбек не погоджується залишати клуб, а керівництво команди з Джидди продовжує вести з ним переговори.

Аль-Ахлі намагається досягти домовленості, яка влаштує обидві сторони. Лише після вирішення питання з Мійо клуб зможе рухатися далі щодо офіційного представлення українця.

Мійо приєднався до саудівського клубу влітку 2025 року, перейшовши зі Штутгарта за 30 мільйонів євро. У минулому сезоні француз зіграв 40 матчів, забив дев'ять голів і віддав сім результативних передач. Його контракт чинний до літа 2028 року.

Трансфер Бондаренка вже встиг опинитися під питанням

У ніч на 20 серпня Аль-Ахлі вже оголошував про перехід Бондаренка, однак невдовзі видалив відповідну публікацію. Після цього зник і допис Фабріціо Романо, який повідомляв про угоду.

За даними інсайдера, Шахтар мав отримати 18 мільйонів євро гарантованої суми та ще 1 мільйон у вигляді бонусів.

Український журналіст Ігор Бурбас називав іншу суму – близько 8 мільйонів євро.

Бондаренко виступає за першу команду Шахтаря з 2020 року. За цей час він провів 169 матчів, забив 34 голи та віддав 29 асистів.