Переход 26-летнего полузащитника Шахтера в команду из Джидды уже несколько раз оказывался в центре внимания из-за противоречивых сообщений. Теперь стала известна причина, которая непосредственно мешает клубу завершить все формальности в отношении украинца, сообщает 24 Канал.

Аль-Ахли не может освободить место для Бондаренко

По информации саудовского журналиста Абдуллаха Ахмеда, Аль-Ахли пока не может объявить Бондаренко своим новым футболистом из-за ситуации с Энцо Мийо. Французский полузащитник не соглашается покинуть клуб, а руководство команды из Джидды продолжает вести с ним переговоры.

Аль-Ахли пытается достичь соглашения, которое устроит обе стороны. Только после решения вопроса с Мийо клуб сможет двигаться дальше в направлении официального представления украинца.

Мийо присоединился к саудовскому клубу летом 2025 года, перейдя из Штутгарта за 30 миллионов евро. В прошлом сезоне француз сыграл 40 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт действует до лета 2028 года.

Трансфер Бондаренко уже успел оказаться под вопросом

В ночь на 20 августа Аль-Ахли уже объявлял о переходе Бондаренко, однако вскоре удалил соответствующую публикацию. После этого исчез и пост Фабрицио Романо, в котором сообщалось о сделке.

По данным инсайдера, Шахтер должен был получить 18 миллионов евро гарантированной суммы и еще 1 миллион в виде бонусов.

Украинский журналист Игорь Бурбас называл другую сумму – около 8 миллионов евро.

Бондаренко выступает за первую команду Шахтера с 2020 года. За это время он провел 169 матчей, забил 34 гола и отдал 29 голевых передач.