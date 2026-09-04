Зіграв 2 матчі і в бан: Бондаренка терміново викидають із чемпіонату Саудівської Аравії

Артем Бондаренко ризикує вже найближчим часом залишити Аль-Ахлі. Саудівський клуб розглядає розірвання оренди або виключення українця із заявки.

У клубі з Джидди виникла несподівана ситуація після кадрових змін у керівництві. Тепер боси Аль-Ахлі активно шукають спосіб звільнити місце для іншого футболіста, передає 24 Канал.

Бондаренка можуть виключити із заявки

Аль-Ахлі оголосив про припинення співпраці зі спортивним директором Руем Педру. Функціонер залишив посаду на тлі невдоволення вболівальників трансферною кампанією клубу.

Паралельно керівництво команди обговорює майбутнє Артема Бондаренка. За інформацією саудівського журналіста Халіда Аль-Захрані, в Аль-Ахлі готові достроково припинити оренду українського хавбека або взагалі не заявляти його на матчі чемпіонату Саудівської Аравії.

Клуб уже залучив юристів, які мають допомогти знайти юридичне рішення ситуації. Таким чином, Бондаренко може опинитися поза заявкою команди вже найближчим часом.

Водночас журналіст Саша Тавольєрі стверджує, що 26-річний українець буде доступний Аль-Ахлі лише для матчів азійської Ліги чемпіонів. Саудівський клуб при цьому активно працює над варіантами заміни футболіста.

Українець провів лише два матчі

Бондаренко приєднався до Аль-Ахлі 22 серпня на правах оренди. Відтоді півзахисник встиг провести за нову команду два поєдинки, однак результативними діями не відзначився.

На матч чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Хіляля, який Аль-Ахлі програв із рахунком 0:3, українець уже не потрапив до заявки. Після чотирьох турів команда з Джидди має шість очок і посідає восьме місце в турнірній таблиці.

Перехід Бондаренка до Саудівської Аравії від початку супроводжувався скандалом. Зокрема, у ЗМІ з'являлися кардинально різні дані щодо суми трансферу, а сам перехід певний час опинився під загрозою через ситуацію з французом Енцо Мійо, який не хотів залишати Аль-Ахлі.