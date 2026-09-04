В клубе из Джидды возникла неожиданная ситуация после кадровых перестановок в руководстве. Теперь руководство Аль-Ахли активно ищет способ уволить другого футболиста, сообщает 24 Канал.

Бондаренко могут исключить из заявки

Аль-Ахли объявил о прекращении сотрудничества со спортивным директором Руэмом Педру. Функционер покинул пост на фоне недовольства болельщиков трансферной кампанией клуба.

Параллельно руководство команды обсуждает будущее Артема Бондаренко. По информации саудовского журналиста Халида Аль-Захрани, в Аль-Ахли готовы досрочно прекратить аренду украинского полузащитника или вообще не заявлять его на матчи чемпионата Саудовской Аравии.

Клуб уже привлек юристов, которые должны помочь найти юридическое решение ситуации. Таким образом, Бондаренко может оказаться вне заявки команды уже в ближайшее время.

В то же время журналист Саша Тавольери утверждает, что 26-летний украинец будет доступен Аль-Ахли только для матчей Азиатской Лиги чемпионов. Саудовский клуб при этом активно работает над вариантами замены футболиста.

Украинец провел всего два матча

Бондаренко присоединился к Аль-Ахли 22 августа на правах аренды. С тех пор полузащитник успел провести за новую команду два матча, однако результативными действиями не отличился.

На матч чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Хиляля, который Аль-Ахли проиграл со счетом 0:3, украинец уже не попал в заявку. После четырех туров команда из Джидды имеет шесть очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Переход Бондаренко в Саудовскую Аравию с самого начала сопровождался скандалом. В частности, в СМИ появлялись кардинально разные данные о сумме трансфера, а сам переход некоторое время находился под угрозой из-за ситуации с французом Энцо Мийо, который не хотел покидать Аль-Ахли.