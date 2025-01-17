Учасник Євро-2020 та ексфорвард Динамо гратиме за середняка другого дивізіону Чехії
- Артем Бєсєдін підписав контракт на пів року з чеським клубом Лішень, що грає у другому дивізіоні Чехії.
- Бєсєдін залишив Динамо взимку 2023 року, грав в оренді за Омонію та Ордабаси, але не відзначився високою результативністю.
- ФК Лішень з міста Брно знаходиться на дев'ятому місці у турнірній таблиці, відстаючи на сім балів від третьої позиції.
Колишній нападник збірної України та київського Динамо Артем Бєсєдін зробив несподіваний вибір нової команди. Відомий футболіст навіть не гратиме в елітному дивізіоні.
Артем Бєсєдін підписав угоду зі скромним чеським клубом Лішень. Контракт розрахований на пів року з можливістю продовжити його ще на два сезони, пише 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке.
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Який клуб обрав Бєсєдін
Футбольний клуб Лишень з міста Брно представляє другий за силою дивізіон Чехії. У нинішньому чемпіонаті команда йде на дев'ятому місці у турнірній таблиці. Відстань до третьої сходинки, яка дозволить поборотися за місце в еліті, становить сім балів.
Головним конкурентом Бєсєдіна за місце в основі буде його ровесник Ян Сильний, який забив у першій частині сезону шість голів.
Після динамівський етап кар'єра Бєсєдіна
- Нагадаємо, що Бєсєдін залишив Динамо взимку 2023 року. Спочатку нападник пограв в оренді за кіпрську Омонію. Артем у 15 матчах забив лише 1 гол та віддав 1 асист.
- Наступним клубом Бєсєдіна став казахський Ордабаси. Проте і там українець не вражав результативність. На рахунку ексфорварда збірної України 5 голів у 33 поєдинках.
- Зазначимо, що у складі Динамо Бєсєдін вигравав чемпіонат України, Кубок та Суперкубок України.
- У складі збірної України уродженець Харкова зіграв 19 матчів та забив два голи. Артем брав участь у чемпіонаті Європи-2020, де отримав важку травму у поєдинку проти Швеції (2:1).