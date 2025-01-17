Учасник Євро-2020 та ексфорвард Динамо гратиме за середняка другого дивізіону Чехії

Колишній нападник збірної України та київського Динамо Артем Бєсєдін зробив несподіваний вибір нової команди. Відомий футболіст навіть не гратиме в елітному дивізіоні.

Артем Бєсєдін підписав угоду зі скромним чеським клубом Лішень. Контракт розрахований на пів року з можливістю продовжити його ще на два сезони, пише 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке.

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Який клуб обрав Бєсєдін

Футбольний клуб Лишень з міста Брно представляє другий за силою дивізіон Чехії. У нинішньому чемпіонаті команда йде на дев'ятому місці у турнірній таблиці. Відстань до третьої сходинки, яка дозволить поборотися за місце в еліті, становить сім балів.

Головним конкурентом Бєсєдіна за місце в основі буде його ровесник Ян Сильний, який забив у першій частині сезону шість голів.

Після динамівський етап кар'єра Бєсєдіна