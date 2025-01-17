Артем Беседин подписал соглашение со скромным чешским клубом Лишень. Контракт рассчитан на полгода с возможностью продлить его еще на два сезона, пишет 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.

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Какой клуб выбрал Беседин

Футбольный клуб Лишень из города Брно представляет второй по силе дивизион Чехии. В нынешнем чемпионате команда идет на девятом месте в турнирной таблице. Расстояние до третьей строчки, которая позволит побороться за место в элите, составляет семь баллов.

Главным конкурентом Беседина за место в основе будет его ровесник Ян Сильный, который забил в первой части сезона шесть голов.

После динамовский этап карьера Беседина