Від шкільної парти до щасливої сім'ї: романтична історія Артема Довбика та його дружини Юлії

Артем Довбик – один із провідних українських легіонерів у Європі та лідерів збірної України. Ще більшої популярності український форвард здобув, коли відзначився переможним голом у матчі Євро-2020 у ворота Швеції. Довбик вивів Україну до чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу.

Після цього історичного м'яча красиву частину фанатського сектору цікавило одне запитання: "Чи зайняте серце завидного футболіста?". 24 Канал розповідає про історію кохання Артема Довбика та його дружини Юлії, яка розвивалась дуже романтично.

Читайте також Від дитячої дружби до великої родини: історія кохання Ліонеля Мессі та Антонелли Рокуццо

Як розвивалось кохання родини Довбиків

На превеликий жаль для футбольних уболівальниць, серце нападника збірної України та нині італійської Роми вже давненько зайняте. Вперше Артем познайомився зі своєю нинішньою дружиною ще за шкільною партою у Черкасах. Певний період пара навіть сиділа за одним столом.

Вперше Артем та Юлія спробували побудувати стосунки, коли навчались ще на першому курсі. Однак доля вирішила поставити перешкоду у вигляді великої відстані між закоханою парою. Артем поїхав у Дніпро, де підписав контракт із місцевим футбольним клубом, а Юлія поїхала навчатись у Київ.

Але відстань не роз'єднала закоханих на все життя. Через два роки Артем та Юлія почали будувати серйозні стосунки.

Романтичне освідчення та весілля

Відомий нападник виявився романтиком. Артем освідчився Юлії на березі моря у Домініканській республіці. Це розкішна пропозиція, якій заздрять мільйони дівчат.

Найголовніше "Так" у моєму житті,

– підписав світлину футболіст.

Після чого закохані відіграли дуже красиве весілля у колі найрідніших.

Весілля Артема та Юлії Довбик / Фото з інстаграму дружини футболіста

Відтоді Юлія постійно підтримує усі рішення Артема, які стосуються професійної кар'єри.

Завжди сміюсь і кажу: "Я дружина футболіста-декабриста". Талант, який в нього є, впевненість, бажання, робота над собою – це приносить йому цей результат. Розумієш, що ти готова в якихось моментах пожертвувати своїм особистим амбіціями,

– розповіла Юлія в інтерв'ю у "Сніданок 1+1".

Поповнення у родині

2 серпня 2022 року сім'я святкувала поповнення. В Артема та Юлії народилась донечка Кіра. На той момент футболіст виступав в Україні за Дніпро-1.



Поповнення у родині Довбиків / Фото з інстаграму футболіста

Щаслива пара займається вихованням чарівної донечки та власним саморозвитком.

Сім'я Артема Довбика / Фото з інстаграму футболіста

Якщо до народження донечки Юлія сама відвідувала матчі Артема, то після на найкращих стадіонах Європи за футболіста уболівають його дві найголовніші жінки у житті – дружина та маленька донька.

Переїзд родини із сонячної Каталонії до величного Рима

Влітку 2023-го сім'я Довбиків переїхала жити у сонячну Іспанію, де Артем підписав контракт із Жироною. За каталонський клуб український нападник виступав до серпня минулого року, провівши у червоно-білій футболці 39 матчів (24 голи та 10 асистів). Саме у Жироні Довбик здобув трофей "Пічічі" Цю нагороду дають найкращому бомбардиру Ла Ліги.

Такі результативні виступи не затримали надовго Довбика у Жироні. 2 серпня 2024 року Артем підписав контракт із італійською Ромою, тому сім'я форварда почала життя у величному Римі. Футболіст поєднав себе угодою із "вовками" до кінця червня 2029-го року. Однак періоди українця у Жироні та Ромі кардинально різняться. Якщо в Іспанії Довбик був головною зіркою команди, то в Італії адаптація Артема була значно складнішою.

Від моменту переходу Довбик вже провів за Рому 42 гри – 16 голів та 4 асисти.

Дружина Юлія та донечка Кіра із трибун Олімпійського стадіону у Римі підтримують чоловіча та татуся. Кірі вже прищеплюють любов до футболу та неймовірної атмосфери на арені.

Відео, як сім'я Довбика підтримує Артема на стадіоні Роми

Як бачимо, із соцмереж пари, що їх кохання з кожним роком стає все міцнішим та не втрачає романтики. Артем та Юлія є прикладом справжнього кохання, яке із дитячої шкільної дружби здолало відстань та переродилось у щасливу родину.