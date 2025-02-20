Рома без Довбика: українець пропустить вирішальний матч у Лізі Європи

Сьогодні, 20 лютого, відбудеться 1/16 фіналу Ліги Європи-2024/25. У одному з матчів Рома вдома прийматиме Порту.

Для римлян матч проти "драконів" має особливе значення, адже вони жодного разу не проходили цю команду у плей-оф єврокубків. Артем Довбик не зможе допомогти "вовкам", повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sport.

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Чому не зіграє Довбик

Український нападник перед грою у Лізі Європи отримав пошкодження. Артем Довбик на тренуванні Роми відчув проблему з привідним м'язом внутрішньої сторони стегна.

Ельдор Шомуродов замінить українського голеадора на вістрі "вовків" у вирішальній грі проти Порту. Матч на "Стадіо Олімпіко" розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, що перша зустріч команд завершилась нічиєю 1:1. Артем Довбик провів на полі 75 хвилин та взяв участь у гольовій атаці римлян.

Український форвард у поточному сезоні зіграв у 33 матчах за Рому в офіційних турнірах. Сумарно Артем Довбик має у своєму активі 13 забитих м'ячів та 4 результативні передачі.