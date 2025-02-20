Для римлян матч против "драконов" имеет особое значение, ведь они ни разу не проходили эту команду в плей-офф еврокубков. Артем Довбик не сможет помочь "волкам", сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sport.

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Почему не сыграет Довбык

Украинский нападающий перед игрой в Лиге Европы получил повреждение. Артем Довбик на тренировке Ромы почувствовал проблему с приводящей мышцей внутренней стороны бедра.

Эльдор Шомуродов заменит украинского голеадора на острие "волков" в решающей игре против Порту. Матч на "Стадио Олимпико" начнется в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, что первая встреча команд завершилась ничьей 1:1. Артем Довбик провел на поле 75 минут и принял участие в голевой атаке римлян.

Украинский форвард в текущем сезоне сыграл в 33 матчах за Рому в официальных турнирах. Суммарно Артем Довбик имеет в своем активе 13 забитых мячей и 4 результативные передачи.