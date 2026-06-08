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Sport News 24 Футбол Довбика виганяють з італійської Роми
8 червня, 17:01
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Довбика виганяють з італійської Роми

Микола Брежицький

Артем Довбик може залишити Рому вже цього літа. Керівництво римлян активно шукає варіанти для продажу українського нападника після невдалого сезону.

Після року великих очікувань майбутнє Артема Довбика в Італії опинилося під серйозною загрозою. Український форвард більше не входить до числа недоторканих у Ромі – журналіст Ніколо Скіра повідомив про намір клубу розлучитися з гравцем уже в найближче трансферне вікно.

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Що відомо про становище Довбика в Ромі?

За інформацією італійського інсайдера, Довбик змирився з тим, що не входить у плани головного тренера римлян Джан П'єро Гасперіні, тому розглядає варіант із переходом в інший клуб. 

Рома розглядає різні сценарії відходу нападника – від оренди до повноцінного трансферу.

Додатковою проблемою для "вовків" стала травма Довбика, через яку знайти покупця за бажану суму буде непросто. У клубі не хочуть продавати форварда зі значними фінансовими втратами.

На українця претендують Ювентус і Наполі

У боротьбі за нападника вже фігурують кілька клубів Серії А. За повідомленням siamolaroma, представники гравця контактували з Ювентусом, який планує перебудову атакувальної лінії. Втім, конкретних переговорів поки що немає.

Також серед претендентів на українця називали Наполі. Інтерес неаполітанців до Довбика зберігається вже тривалий час, а взимку навіть обговорювалися різні варіанти потенційної угоди.

Як Довбик провів минулий сезон і де грав раніше?

Минулого сезону українець не зміг стати ключовою фігурою Роми. Травми та нестабільна форма завадили нападнику закріпитися в основному складі, через що клуб вирішив розглянути його продаж.

За два сезони в Ромі українець зіграв 63 матчі, в яких забив 20 голів і віддав шість результативних передач. 

Нагадаємо, що до переходу в Рому Довбик виступав за данський Мідтьюлланн та український Дніпро-1, а справжній прорив здійснив у складі іспанської Жирони. Саме після тріумфального сезону в Ла Лізі римляни заплатили за українця понад 30 мільйонів євро.

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