Європейський гранд відмовився від трансферу футболіста збірної України

Артем Довбик не входить у плани головного тренера Роми Джан П'єро Гасперіні, який робить ставку на новачка команди Евана Фергюсона. Українського футболіста сватали в інший італійський клуб – Наполі.

Проте форвард збірної України не приєднається до неаполітанців. У клубі пояснили, чому не планують підписувати Довбика, повідомляє 24 канал із посиланням на Area Napoli.

Чому Наполі не підпише Довбика?

У клубі пояснили, що вважають трансфер українського футболіста недоцільним. Окрім того, спортивний директор Наполі Джованні Манні відкинув можливість обміну Довбика на Ромелу Лукаку.

Він заявив, що на сьогодні подібний обмін недієздатний. Тому неаполітанці навіть не розглядають такий варіант.

Нам потрібно спробувати посилити команду, а не послабити її, але всі інші сценарії, які стосуються Лукаку, залишаються відкритими. Подивимося, особливо враховуючи, що нам доводиться діяти з нульовим балансом, нам потрібно бути напоготові до кожної потенційної можливості,

– сказав Манні.

Відзначимо, що раніше від трансферу Довбика відмовився іспанський гранд. За інформацією Fabrizio Romano in Italiano, мадридський Атлетіко відкинув можливий перехід українця, адже у команді вже є Олександр Серлот зі схожими ігровими характеристиками.

Що відомо про кар'єру Довбика у Ромі?